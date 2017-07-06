В США эвакуировали военную базу из-за грузовика с взрывоопасным веществом

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Военно-воздушная база США Hanscom в штате Массачусетс была частично эвакуирована после обнаружения грузовика с "потенциально взрывоопасным веществом" при въезде на территорию базы, сообщает телеканал Boston 25 News.

BREAKING: Boxes now being removed from "suspicious truck" with "potentially explosive" material at @Hanscom_AFB



LIVE NOW on @Boston25 News pic.twitter.com/oLiaATs3sV — Peter Wilson (@PetesWire) 6 июля 2017 г.

​По данным телеканала, взрывоопасное вещество было обнаружено в ходе плановой проверки автотранспорта около 9.00 (16.00 мск). На место была вызвана команда полиции по обезвреживанию опасных объектов. Сотрудники полиции оцепили периметр вокруг грузовика.

По информации телеканала, на грузовике изображен логотип местной транспортной компании. Генеральный директор этой компании заявил, что грузовик перевозил "хозяйственные товары".

Сообщается, что сейчас полиция допрашивает двух человек, которые находились внутри грузовика. Пострадавших нет.

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