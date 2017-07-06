Россиянина Мартышева в США обвиняют по четырем пунктам

Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото

Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Гражданина РФ Юрия Мартышева, экстрадированного из Латвии в США, обвиняют по четырем пунктам, говорится в судебных документах, с которыми в четверг ознакомился корреспондент РИА Новости.

Согласно обвинительному заключению, речь идет о тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам.

В документе, в частности, утверждается, что Мартышев и проходящий по одному с ним делу житель Латвии Руслан Бондарь "по крайней мере с октября 2016 года… преднамеренно сговаривались друг с другом и с другими известными и неизвестными суду сообщниками с целью получения незаконного доступа и получения информации с любого защищенного компьютера для обеспечения коммерческих выгод".

В обвинительном заключении заявляется, что Мартышев был гражданином Латвии, который жил в Оиге (Латвия) и в Москве. Бондарь там назван "постоянным жителем Латвии".

Ранее сообщалось, что Мартышев находится в тюрьме города Александрия (штат Виргиния).

В посольстве РФ в США заявили, что рассматривают арест Мартышева как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.