МУС: ЮАР нарушила соглашение, отказавшись задержать президента Судана

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ЮАР нарушила соглашение с Международным уголовным судом (МУС), отказавшись в 2015 году задержать президента Судана Омара аль-Башира, обвиняемого в военных преступлениях в регионе Дарфур, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на решение МУС.

Судьи МУС пояснили, что южноафриканские власти могли задержать аль-Башира, поскольку он не пользовался дипломатическим иммунитетом. Вместе с тем МУС отказался направлять дело об отказе ЮАР на обсуждение в Совет Безопасности ООН.

Суданский лидер разыскивается МУС по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году. МУС выдал ордер на его арест в 2009 году. Это был первый в процессуальной истории МУС случай выдачи постановления на действующего главу государства.

Ранее Уганда и Джибути отказались арестовать аль-Башира. Уганда и Джибути являются членами суда по военным преступлениям и обязаны были исполнить постановление об аресте, когда аль-Башир был на их территории. Тогда МУС передал дело на рассмотрение Совета Безопасности ООН. СБ ООН имеет полномочия, чтобы наложить санкции на Уганду и Джибути по этому поводу.

Ранее аль-Башир в интервью РИА Новости заявил, что Хартум не признает решения Международного уголовного суда. При этом он отметил, что решения МУС не отражаются на международной деятельности суданских властей. Он заявил, что власти Судана принимают все приглашения и посещают как страны, которые признают МУС, так и те, которые его не признают.