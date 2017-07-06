В Иракском Курдистане раскритиковали Багдад за отсутствие плана по Мосулу

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Власти Ирака не смогли подготовить план развития Мосула после освобождения от террористов ИГ*, что вызывает опасения за будущее этого региона, заявил в интервью агентству Рейтер глава Иракского Курдистана Масуд Барзани.

Курдские отряды пешмерга участвуют в освобождении Мосула совместно с иракскими военными и международной коалицией во главе с США. Силовики ведут бои с террористами за последние районы, и премьер Ирака Хайдер аль-Абади уже поспешил заявить о конце ИГ*.

"Я предупреждал, что если у вас не будет политического плана, то ситуация перевернется", — заявил Барзани, обвинив иракские власти в отсутствии плана по Мосулу в сфере политики, безопасности и управления.

По словам курдского лидера, специально сформированный комитет для поддержки восстановления Мосула с участием курдского руководства, багдадских властей и коалиции во главе с США ни разу не собрался на встречу.

"У меня есть большие опасения по поводу ситуации в Мосуле сейчас и после освобождения, потому что конец ИГ в Мосуле не означает конец ИГ*. Эти факторы, атмосфера, принесшая его (ИГ* — ред.) в Мосул не изменились", — заявил Барзани, отметив, что надеется ошибиться в своих прогнозах.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны 2005 года. Курдские власти неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне объявили, что проведут референдум об отделении от Ирака 25 сентября.

*Запрещенная в России террористическая организация