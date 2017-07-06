Парламент Франции официально одобрил продление режима ЧП

ПАРИЖ, 6 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в четверг проголосовала за продление режима ЧП в стране до 1 ноября, передает агентство Рейтер.

Такое решение поддержали 137 депутатов, тогда как против него выступили всего 13 народных избранников.

В минувший вторник в поддержку продления режима ЧП проголосовала верхняя палата парламента — Сенат.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что режим ЧП будет снят осенью. Выступая во вторник в Нацсобрании, премьер-министр страны Эдуар Филипп отметил, что это должно произойти до 1 ноября 2017 года.

Режим ЧП был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года. В середине декабря парламент Франции одобрил продление режима ЧП в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов.