Выгнать гастарбайтеров: что делают страны, потерявшие доходы от нефти

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. В июле 2017 года исполняется три года обвальному падению цен на нефть, газ и металлы. Эксперты объясняли это снижением темпов роста в экономике Китая и разработкой месторождений сланцевых энергоносителей в США. Свой ход в игре на понижение сделали Ливия и Нигерия, стремительно нарастившие добычу нефти. Лишившиеся основного дохода сырьевые страны вынуждены приспосабливаться к низким ценам. Каждая из них ищет собственный выход из ситуации, когда углеводородный рай, кажется, навсегда остался в прошлом.

Высылать мигрантов

Путь, выбранный главным поставщиком нефти в мировом масштабе — Саудовской Аравией, — сочетает в себе строгую бюджетную экономию с определяющей ставкой на местную рабочую силу. В программном документе реформ, названном Vision-2030, констатируется , что "в торговом секторе заняты 1,5 миллиона работников, из которых только 300 тысяч саудовцев". Раздосадованные диспропорцией власти ввели налог на труд иностранцев, которых считают "лишними". Приехавших с семьями сотрудников теперь не только заставляют платить по 100 саудовских риялов в месяц, но и могут лишить работы в супермаркетах. Продавать еду саудовцам будут теперь сами саудовцы.

Планы Эр-Рияда простираются и дальше этого. В разработке у саудовских властей — массовая депортация мигрантов, часть из которых находится в королевстве нелегально. Статистика свидетельствует, что доля трудовых переселенцев составляет 30% от населения. При высоких ценах приток мигрантов сочетался с безработицей. Когда нефть стала дешевой, Эр-Рияд решился "освободить место" для своих граждан.

В Консультативной ассамблее Саудовской Аравии обсуждают внушительные планы выдворения большей части тех, кто когда-либо въехал, — пяти миллионов мигрантов. Вслед за тем, как считают экономисты, местное население получит стимул к труду. Для этого, впрочем, предстоит еще многое сделать. Стране понадобится образовательная реформа, ведь значительная часть выпускников в королевстве — специалисты по исламскому богословию.

Заводить детей

Тогда как Саудовская Аравия может полагаться на сэкономленные деньги, положение других нефтяных стран выглядит значительно хуже. Алжир — государство, 95% экспорта которого составляют углеводороды, за три года столкнулось с почти полным исчерпанием финансовых резервов. Бюджетная политика страны предполагает субсидирование беднейшей части общества из сырьевых доходов. После падения цен Алжиру все труднее поставлять своим гражданам электричество и воду со скидкой, как раньше.

Положение североафриканской страны выглядит даже драматичнее, чем в 1980-е годы, когда нефтяные цены также обрушились. "После 2030 года мы не сможем экспортировать углеводороды, разве что лишь в небольших количествах", — заявил премьер-министр Алжира Абдельмалек Селлаль. Следуя его логике, если цены не поднимутся, Алжир потратит почти все свои природные богатства без особенной выгоды для себя.

Французский африканист Бернар Люган предупреждает, что экономические проблемы этой страны опасны для всего региона, потому что открывают дорогу исламистам. Религиозных радикалов может привести к власти безработица, достигающая среди молодежи 35%. Доля алжирцев до 30 лет растет в геометрической прогрессии, ведь с 2000 года рождаемость увеличилась вдвое. По мере того как нефтяные доходы падают, жители страны заводят все больше детей, надеясь не на помощь государства, а на прочные семейные связи.

Отнимать у богатых

Среди стран, пострадавших от падения нефтяных цен, особое место принадлежит Венесуэле, вошедшей с 2014 года в затяжную полосу внутреннего конфликта. Подобно Алжиру, Каракас критически зависит от продажи сырья, приносящей бюджету 95% его внешней выручки. При падении цен президент-социалист Николас Мадуро нашел выход в экстраординарном налогообложении предпринимателей, выручку которых ограничил потолком в 30%. В скором времени с полок магазинов в Венесуэле стали исчезать товары первой необходимости, в числе которых — сахар, растительное масло и даже туалетная бумага.

Власти Венесуэлы видят в происходящем результат спекуляции, против которой развернули нешуточную борьбу. Под арест попало руководство сети супермаркетов Daka, топ-менеджеров которой обвинили в многократном завышении цен. Правая оппозиция настаивает на другом объяснении: экономика страны не выдерживает слишком высоких налогов и чрезмерных государственных трат.

С 2014 года в Венесуэле продолжаются столкновения между противниками и сторонниками нынешнего курса, унесшие жизни свыше 60 человек. Социалисты сумели выдержать натиск уличного конфликта, но проиграли в электоральной борьбе. В 2015 и 2017 годах страна выбрала правый парламент. Мадуро не намерен сдаваться перед лицом неудач, держа в уме судьбу экс-президента Бразилии Дилмы Роусефф, которая потеряла власть на фоне снижения нефтяных цен — ее погубили массовые акции протеста и обвинения в коррупции.