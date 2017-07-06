Трамп обсудил с президентом Хорватии энергетику и мир на Балканах

Президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу

Президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил в Варшаве с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович энергетическую безопасность ЕС и мирный процесс на Балканах, сообщил Белый дом в четверг.

"Президент Дональд Трамп встретился сегодня в Варшаве с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, и пути дальнейшего углубления уже прочных отношений между США и Хорватией", — говорится в сообщении американской администрации.

"Трамп призвал президента Грабар-Китарович сделать все возможное для содействия региональному примирению. Президент Трамп приветствовал усилия Хорватии по содействию в области энергетической безопасности и диверсификации и выразил поддержку в своевременном завершении строительства завода по сжижению природного газа на острове Крк", — сообщил Белый дом.