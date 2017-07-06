Ребенку пришлось уступить место пассажиру United Airlines из-за овербукинга

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Женщине, летевший рейсом авиакомпании United Airlines, пришлось держать своего ребенка на коленях 3,5 часа, так как его место было отдано другому пассажиру из-за овербукинга (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете), сообщает новостной портал Hawaii News Now.

По словам пассажирки — учительницы с Гавайев Ширли Ямаучи, она купила билеты на самолет три месяца назад. По правилам авиакомпании, детям старше двух лет положен отдельный билет, и женщина приобрела его для своего сына почти за тысячу долларов.

Когда женщина с ребенком заняли свои места в самолете, к ним подошел другой пассажир, который утверждал, что мальчик сидит на его месте. Ямаучи обратилась к бортпроводнице, однако та заявила, что не может ничего поделать, так как все места в самолеты заняты.

"Мне пришлось посадить ребенка на колени. Он весит больше 11 килограммов. Это половина того, что вешу я. Мне было очень неудобно. У меня онемели ноги и левая рука", — заявила Ямаучи.

Женщина рассказала, что побоялась спорить.

"Я начала вспоминать все эти инциденты с компанией United, о которых говорили в новостях. Насилие. Как выбивали зубы. Я азиатка. Я боюсь, мне тревожно. Я не хочу, чтобы со мной такое произошло", — сказала она.

Через пять дней компания принесла извинения. Представитель United Airlines заявил, что сотрудники аэропорта некорректно отсканировали посадочный талон мальчика, и в системе не отображалось, что он был зарегистрирован на рейс. Поэтому место отдали другому пассажиру. Компания заявила, что вернет женщине деньги за билет, а также проведет работу со своими сотрудниками, чтобы предотвратить похожие ситуации в будущем.

Ранее United Airlines объявила об изменении своей политики после многочисленных скандалов с пассажирами. В заявлении сообщалось, что авиакомпания обязуется привлекать службу безопасности и снимать пассажиров с рейса только в случае реальной угрозы безопасности своих клиентов. Авиакомпания также увеличила компенсацию пассажирам, добровольно отказавшимся лететь тем или иным рейсом из-за овербукинга, до 10 тысяч долларов. Также компания пообещала уменьшить количество случаев овербукинга и обязала членов экипажа регистрироваться на рейс не позднее, чем за час до вылета, а также проходить ежегодные дополнительные тренинги.

Похожий инцидент с овербукингом произошел на рейсе авиакомпании United Airlines 9 апреля в аэропорту Чикаго, когда трёх пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании. Когда один из пассажиров Дэвид Дао отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы. Также авиакомпания сняла с рейса молодую пару, которая перед вылетом пересела на другие свободные места в салоне самолета, которые, как оказалось, стоили дороже из-за повышенной комфортности.