В Грасе задержан мужчина, хранивший 24 тысячи видео с изнасилованием детей

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Полиция задержала жителя французского города Грас, на компьютере которого были обнаружены 24 тысячи видеозаписей изнасилований несовершеннолетних девушек, сообщает издание Nice Matin.
Как пишет издание, подразделение полиции Ниццы по борьбе с киберпреступностью обнаружило у 47-летнего охранника из Граса 24 тысячи видеозаписей, которые он собирал 10 лет.
Мужчина уже был известен полиции по сексуальным домогательствам в отношении 15-летней девушки в 1998 году в Ницце.
Задержанный предстанет перед судом в начале июля, сейчас он находится в следственном изоляторе.