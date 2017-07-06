В Грасе задержан мужчина, хранивший 24 тысячи видео с изнасилованием детей

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Полиция задержала жителя французского города Грас, на компьютере которого были обнаружены 24 тысячи видеозаписей изнасилований несовершеннолетних девушек, сообщает издание Nice Matin. © Фото : TELEFAKT.RU/Илья Бархатов Жителя Челябинска приговорили к 23 годам колонии за изнасилование детей

Как пишет издание, подразделение полиции Ниццы по борьбе с киберпреступностью обнаружило у 47-летнего охранника из Граса 24 тысячи видеозаписей, которые он собирал 10 лет.

Мужчина уже был известен полиции по сексуальным домогательствам в отношении 15-летней девушки в 1998 году в Ницце.

Задержанный предстанет перед судом в начале июля, сейчас он находится в следственном изоляторе.