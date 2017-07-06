Хакерская атака не навредила экономике Украины, заявили в Нацбанке

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Хакерская атака, произошедшая на минувшей неделе, не нанесла существенного вреда банковскому сектору и экономике Украины, сообщил в четверг исполняющий обязанности главы Национального банка страны Яков Смолий.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Мы не усматриваем существенного влияния на экономическую активность этого фактора", — сказал Смолий на брифинге.

Он отметил, что хакерская атака, произошедшая на Украине на прошлой неделе, стала самой масштабной за всю историю страны, повлиявшей на работу не только банковских учреждений, но и на реальный сектор экономики.

Однако, по словам Смолия, благодаря тому, что следующий день после атаки был на Украине выходным в связи с празднованием Дня конституции, банковской системе удалось восстановить работу и избежать потерь в экономике.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.