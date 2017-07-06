Стремление Сербии в ЕС не испортит отношений с Россией – президент

БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Стремление Сербии в Евросоюз не помешает хорошим отношениям с Россией, в рамках сотрудничества двух государств в сентябре в Москве, а в ноябре в Белграде состоится заседание межправительственной комиссии, заявил в четверг президент республики Александр Вучич.

Днем состоялась встреча главы государства с послом России Александром Чепуриным, на которой стороны обсудили совместные экономические проекты Москвы и Белграда. Среди приоритетных направлений, которые необходимо развивать — сельское хозяйство, автомобильная и оборонная промышленность и информационные технологии. Конкретные шаги планируется обсудить в сентябре в Москве, а в ноябре — в Белграде на заседаниях межправительственной комиссии.

Вучич и Чепурин согласились в том, что отношения Сербии и России "характеризует стратегическая глубина".

"Сербия находится на европейском пути, но это не смеет, не может и не испортит хороших отношений с Россией. Сербия не станет менять такую четкую и принципиальную внешнюю политику, которая свидетельствует о Сербии как о независимом и суверенном государстве, руководимом своими интересами и уважающем долго укрепляемые дружеские отношения", — цитирует кабинет президента республики.

Вучич добавил, что именно эта позиция принесла стране больше уважения в мире и улучшила ее репутацию.