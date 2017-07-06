В Италии арестовали украинского военного по дело об убийстве журналиста

РИМ, 6 июл – РИА Новости. Бывший боец украинской Нацгвардии Виталий Маркив, обвиняемый в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, арестован в Италии на основе показаний свидетелей и неких "сведений информационного характера", заявил журналистам в четверг прокурор города Павия Джорджо Рипозо.

"Мы установили личность. Скажем так, мы провели целую серию расследований, чтобы убедиться в том, что арестованный нами человек связан с убийством Андреа Роккелли. Единственное, что мы пока можем сказать, – все доказательные элементы, которые привели нас к тому, чтобы запросить ордер на арест, мы уже представили судье. Там показания свидетелей, компьютерные данные", — заявил прокурор Павии в интервью телеканалу "Россия 24".

Маркив, по словам прокурора, в процессуальном отношении "ведет себя абсолютно корректно". Он воспользовался правом не отвечать на вопросы следствия, однако "пока это ничего не значит: он всегда может потом запросить о разговоре с представителями обвинения, а его адвокаты могут привести доказательства в его защиту".

О возможных мотивах убийства Роккелли следствие пока не сообщает. Прокурор отметил лишь, что "Андреа Роккелли по работе находился в зоне конфликта и, будучи фотографом, выбрал место, которое посчитал интересным для своей работы".

"Я думаю, он наверняка осознавал возможные риски. То есть туда его привели любовь к своей профессии, интерес и желание запечатлеть эти события", — отметил Рипозо.

Маркива арестовали 30 июня в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году. Как сообщалось, при том обстреле выжил французский журналист Уильям Рогелон, который впоследствии и дал показания, на основе которых был задержан Маркив.

© AFP 2017 / Viktor Drachev Французский журналист Уильям Рогелон в больнице Славянска. 24 мая 2014 © AFP 2017 / Viktor Drachev Французский журналист Уильям Рогелон в больнице Славянска. 24 мая 2014

По информации следствия, Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал на Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в батальон Нацгвардии Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец". Задержание по обвинению в совершении преступления, совершенного за пределами Италии, стало возможным именно благодаря наличию у бойца Нацгвардии итальянского паспорта.

В мае 2014 года под Славянском, в селе Андреевка, были убиты итальянский журналист Роккелли и его переводчик, гражданин России Андрей Миронов. Установлено, что их обстреляли из минометов, вследствие чего, в частности, итальянский журналист получил осколочные ранения головы и тела. Позднее следствие установило, что итальянского репортера, который снимал документальный фильм о событиях в Донбассе, обстреляли намеренно. Власти Украины впоследствии неоднократно заявляли, что намерены довести расследование дела об их гибели до конца.

По версии итальянского следствия, Маркив в день гибели журналистов находился на горе Карачун неподалеку от Славянска и участвовал в преднамеренном обстреле позиций, на которых находились Роккелли, Миронов и французский журналист Уильям Рогелон.

По информации следствия, Маркив переехал в Италию в 2002 году в 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал на Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в добровольческий батальон Нацгвардии Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".

Маркива арестовали в аэропорту Болоньи, когда впервые за три с половиной года он вместе с женой прилетел в Италию, чтобы навестить мать.