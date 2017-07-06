Президент Южной Кореи назвал условие для мира на полуострове

БЕРЛИН, 6 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Центральным условием для установления мира на Корейском полуострове является отказ КНДР от ядерных и ракетных испытаний и поиск Пхеньяном путей к сотрудничеству с мировым сообществом, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая в четверг в Берлине.

"Страна (Северная Корея — ред.) должна наконец прекратить ядерные и ракетные испытания и найти путь к сотрудничеству с мировым сообществом", — сказал президент, добавив, что это "центральное условия для мира на полуострове".

По словам южнокорейского лидера, в настоящее время "самым большим вызовом для Южной Кореи является ядерное вооружение КНДР". Он отметил, что "коммунистическое государство продолжает провоцировать мир", последние испытания межконтинентальной баллистической ракеты было "неправильным и разочаровывающим решением".

Мун Чжэ Ин также добавил, что в случае отказа КНДР от продолжения ядерной и ракетной программы, "у нас не будет иного выхода, кроме как дальнейшего ужесточения санкций".

Утром во вторник КНДР испытала ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. Об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты КНДР было объявлено в эфире Центрального ТВ Северной Кореи. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.