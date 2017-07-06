Президент Южной Кореи заявил, что Сеул не желает "поглощения" Пхеньяна

РИА НОВОСТИ. СЕУЛ НЕ ЖЕЛАЕТ РАЗВАЛА СЕВЕРНОЙ КОРЕИ И НЕ БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ К ВОССОЕДИНЕНИЮ ПУТЕМ ЕЕ ПОГЛОЩЕНИЯ — ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ КОРЕИ