Президент Южной Кореи готов встретиться с лидером КНДР в любое время

БЕРЛИН, 6 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Контакт с северокорейским лидером Ким Чен Ыном необходим, встреча на высшем уровне состоится при условии, что она послужит снятию напряженности и конфронтации, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая в четверг в Берлине.

"Нам необходим диалоги и контакты ради мира и сотрудничества. Снятие напряженности крайне необходимо. Слишком опасно в сегодняшней ситуации то, что между обоими правительствами нет вообще никаких контактов. Для стабилизации ситуации мы должны возобновить контакт и развить его в осмысленный диалог. Если условия будут выполнены, я готов встретить с северокорейским лидером где и когда бы то ни было, если эта встреча послужит снятию напряженности и конфронтации", — сказал президент Южной Кореи.

"Одной встречи будет недостаточно, но важно начать это делать… Я жду решения Северной Кореи", — добавил он.

Встречи лидеров двух корейских государств проходили дважды — в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах при бывшем лидере Северной Кореи Ким Чен Ире — отце нынешнего руководителя страны. Встреча в 2007 году пока была последней.