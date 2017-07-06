Полиция раскрыла новые подробности дела о теракте в Манчестере

ЛОНДОН, 6 июл – РИА Новости. Террорист, устроивший взрыв во время концерта в Манчестере в мае, мог действовать не один, заявил глава антитеррористического подразделения полиции города Расс Джексон.

В Манчестере 22 мая произошел теракт во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ *, запрещенная в РФ и ряде других стран.

"Мы считаем, что к теракту потенциально могут быть причастны и другие. Мы не уверены, что это была обширная сеть, но считаем, что по этому делу в будущем могут быть произведены новые аресты", — заявил Джексон журналистам.