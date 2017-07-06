СМИ рассказали, кто мог совершить кибератаку на сеть британского парламента

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Атаку на сеть британского парламента, произошедшую в конце июня, могли совершить хакеры-любители или взломщики, не финансируемые каким-либо государством, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственные источники.

Атака на сеть затронула почтовые аккаунты до 90 из 650 членов палаты общин британского парламента. Сообщалось, что депутаты не могли воспользоваться удаленным доступом к электронной почте. Как отмечает агентство, ранее предполагалось, что нападение хакеров могло быть спланировано на уровне иностранного государства.

Однако экспертам удалось установить, что хакеры смогли взломать только аккаунты тех парламентариев, которые использовали простые, легко угадываемые пароли. В то же время, как сообщили источники, близкие к ходу расследования, пока неизвестно, кто именно стоит за атакой.

Следователи надеются, что инцидент подтолкнет политиков и другие публичные фигуры использовать более сложные пароли для своих почтовых ящиков и при работе в режиме онлайн.