ЕС и Япония призвали СБ ООН усилить санкции против КНДР

БРЮССЕЛЬ, 6 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз и Япония призывают СБ ООН ужесточить санкции против КНДР, заявил председатель Евросовета Дональд Туск после саммита ЕС – Япония.

"Сегодня мы договорились призвать международное сообщество ужесточить меры, нацеленные на дополнительные ограничения в поставках соответствующих предметов и технологий, а также в финансировании северокорейских программ по развитию ядерного и баллистического оружия. В этой связи мы призываем к скорому принятию новой всеобъемлющей резолюции СБ ООН", — сказал Туск журналистам.

Утром во вторник КНДР испытала ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. Об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты КНДР было объявлено в эфире Центрального ТВ Северной Кореи. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.