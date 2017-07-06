Эстония намерена награждать военнослужащих НАТО специальной медалью

ТАЛЛИН, 6 июл — РИА Новости, Николай Адашкевич. Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило проект постановления, согласно которому военнослужащие НАТО, участвовавшие в укреплении безопасности республики, будут награждаться специальной медалью, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Министерство обороны планирует с помощью специальной медали выражать благодарность военнослужащим, участвовавшим в укреплении безопасности Эстонии в составе дислоцированного на территории республики батальона НАТО, которые покидают страну в порядке ротации", — говорится в сообщении.

Помимо существующей медали за участие в международных военных операциях, будет создана равноценная, но отличающаяся по дизайну медаль. На нынешней изображена символика ООН, на новой медали будет символика НАТО.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.

В составе дислоцированного в эстонском военном городке Тапа международного батальона НАТО — 1,2 тысячи военнослужащих. Великобритания предоставила более 800 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронетранспортеры Bulldog. Франция — более 300 военнослужащих и танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI, бронетранспортеры VAB, бронированные внедорожники VBL. Французских военных позднее сменит Дания, которая пришлет в Эстонию 200 военнослужащих с боевой техникой.