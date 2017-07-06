В МИД прокомментировали ход расследования дела Рокелли, убитого в Славянске

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия неоднократно призывала своих зарубежных партнеров оказать влияние на Киев с целью проведения тщательного расследования всех случаев насильственной гибели журналистов на Украине, однако ничего в этом направлении предпринято не было, заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова на брифинге, отметив, что задержание в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели итальянского фотографа Андреа Рокелли дает надежду, что это и подобные дела все-таки будут расследованы.
Захарова также прокомментировала задержание в Италии Маркива по подозрению в причастности к гибели в Славянске итальянского фотографа Андреа Рокелли.
"Хочется надеяться, что расследование этого резонансного дела откроет дорогу к поиску виновных в иных подобных преступлениях, а также позволит пролить свет на другие страшные страницы гражданской войны на Украине", — заявила Захарова.
30 июня в итальянской Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива. По информации следствия, он переехал в Италию в 2002 году вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал на Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в батальон Нацгвардии Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец". Задержание по обвинению в совершении преступления, совершенного за пределами Италии, стало возможным именно благодаря наличию у бойца Нацгвардии итальянского паспорта.
По версии итальянского следствия, Маркив в день гибели журналистов находился на горе Карачун неподалеку от Славянска и участвовал в преднамеренном обстреле позиций, на которых находились Рокелли, его переводчик Миронов и французский журналист Уильям Рогелон. Последний выжил и впоследствии дал показания, предоставив кадры видеосъемки, на основе которых и был задержан украинский военный.