МОСКВА, 6 июля — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании пытается повлиять на ход расследования военных преступлений в Афганистане, якобы совершенных британскими военными, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Удивляет то, как, судя по всему, на эти чудовищные разоблачения решили реагировать в правительстве Великобритании. По данным источников газеты Sunday Times, военное руководство страны считает упомянутые в расследовании факты, цитирую, "чрезвычайно серьезными". В связи с этим министерство обороны Соединенного королевства, стремясь избежать огласки, пытается удержать ситуацию под контролем, повлияв на ход расследования", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Ранее издание Times со ссылкой на военные источники сообщило, что спецслужба ВВС Великобритании намеренно фальсифицировала отчеты о военных преступлениях, чтобы скрыть данные об убийствах невооруженных гражданских лиц в Афганистане. В ходе расследования Королевской военной полиции удалось установить, что британская спецслужба подделывала документы, чтобы переложить ответственность за убийство безоружных гражданских лиц на афганских коллег.

По данным источников издания, министерство обороны Великобритании собиралось скрыть военные преступления своих спецслужб от прессы, поскольку считало, что публикация деталей расследования может нанести ущерб "национальной безопасности, общественному доверию и работе с союзниками".