МИД РФ: США продолжат давить на Пхеньян после доклада о "трудовых лагерях"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Москве уверены, что США, опубликовав доклад о якобы принудительном труде граждан Северной Кореи в России, продолжат оказывать подобное давление на Пхеньян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее, представляя в Вашингтоне ежегодный доклад госдепартамента США о борьбе с работорговлей в мире, госсекретарь Рекс Тиллерсон обвинил власти КНДР в создании трудовых лагерей за рубежом, в том числе в России и Китае.

По словам Захаровой, Вашингтон в данном случае преследует единственную цель — "использовать правочеловеческий инструмент для оказания одностороннего давления на КНДР, создания искусственных препятствий для ограничения сотрудничества между Россией и Северной Кореей".

"Это не последняя история, будут и еще", — уверена представитель МИД РФ.