МИД РФ: США продолжат давить на Пхеньян после доклада о "трудовых лагерях"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Москве уверены, что США, опубликовав доклад о якобы принудительном труде граждан Северной Кореи в России, продолжат оказывать подобное давление на Пхеньян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, Вашингтон в данном случае преследует единственную цель — "использовать правочеловеческий инструмент для оказания одностороннего давления на КНДР, создания искусственных препятствий для ограничения сотрудничества между Россией и Северной Кореей".
"Это не последняя история, будут и еще", — уверена представитель МИД РФ.