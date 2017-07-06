До 20 тысяч мирных жителей могут находиться в занятых ИГ* районах Мосула

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. От 15 до 20 тысяч мирных жителей могут оставаться в районах иракского Мосула, которые находятся под контролем боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на координатора гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде.

"По нашей оценке, на данном этапе в последних районах Старого города (Мосула, подконтрольных ИГ) могут находиться порядка 15 тысяч мирных жителей, возможно, даже 20 тысяч", — сказала агентству Гранде.

Ранее сообщалось, что федеральная полиция Ирака окружила оставшихся в Мосуле боевиков ИГ в районе, площадь которого не превышает 500 квадратных метров.

На прошлой неделе премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.

*Террористическая организация, запрещенная в России.