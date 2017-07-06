Киев никогда не выполнит минские соглашения, считает украинский депутат

МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Украинская власть не заинтересована в прекращении конфликта в Донбассе, заявил, выступая в рамках ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, представитель украинской делегации, депутат от фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Нестор Шуфрич.

"Эта власть никогда не реализует минские соглашения. Им мир не нужен", — сказал Шуфрич в ходе обсуждения проектов резолюций, касающихся проблем миграции, вызванной в том числе мировыми конфликтами.

По его словам, у этого есть три причины. Во-первых, по мнению депутата, власти "боятся ответственности за принятое три года назад решение, вследствие которого погибли десятки тысяч людей и разрушена экономика страны, люди обнищали в шесть раз".

"Второе, сегодня очень удобно спекулировать на войне, потому что людям можно говорить – вы живете плохо, потому что в стране война, а то, что эта власть, в том числе причина той войны – об этом умалчивается", — добавил Шуфрин.

"И третье – 3 миллиона получат право голосовать, если реинтегрируется донбасский регион в Украину, если восстановится украинская юрисдикция в этом регионе. А власть этого не хочет и боится", — отметил депутат.

Он выразил недоумение в связи с тем, что на Украине "платятся премиальные за военные действия в условиях перемирия". "Я считаю, что сегодня власть всячески стимулирует противостояние", — заявил Шуфрин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.