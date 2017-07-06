Военные атташе России и США посетили села на линии соприкосновения в НКР

БАКУ, 6 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Военные атташе России, США, а также аккредитованные в Азербайджане журналисты зарубежных СМИ посетили в четверг населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, подвергшиеся ранее обстрелу ВС Армении, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Минобороны Азербайджана заявило во вторник об обстреле села Алханлы Физулинского района на линии соприкосновения в Карабахе. В результате обстрела погибли два человека, среди которых двухлетняя девочка, гражданским объектам был нанесен ущерб. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в свою очередь заявило, что в ответ на обстрелы ВС Азербайджана подавляло огневые точки РСЗО TR-107, размещенные в селе на линии соприкосновения, и возложило всю ответственность за последствия на Баку.

"Военные атташе России, США, Турции, Пакистана, Китая, Кореи, Болгарии, Чехии и Белоруссии, а также аккредитованные в Азербайджане журналисты посетили в четверг населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, подвергшиеся ранее обстрелу ВС Армении. В ходе визита они ознакомились с местностью, где произошел инцидент. Ожидается, что они посетят и в больнице жительницу села Алханлы Физулинского района Сарвиназ Гулиеву, получившую ранение во время обстрела населенных пунктов",- сообщил Гаджиев.