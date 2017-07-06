Путин поручил подписать протокол к Конвенции СЕ о предупреждении терроризма

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял предложение кабмина о подписании дополнительного протокола к антитеррористической конвенции Совета Европы и поручил МИДу подписать документ.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 22 октября 2015 года. Поручить МИДу России подписать от имени Российской Федерации дополнительный протокол со следующим заявлением: "Российская Федерация заявляет, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ деяния, на которые распространяется статья 4 дополнительного протокола, будут рассматриваться в качестве приготовления к преступлению террористической направленности или покушения на такое преступление и в этом качестве несут за собой уголовную ответственность", — говорится в тексте документа.