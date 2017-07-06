ТОКИО, 6 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР "Хвасон-14" является подтверждением неограниченных возможностей северокорейской оборонной промышленности и должен помочь противнику осознать реальность угрозы северокорейских ракет для США; подобный комментарий был обнародован Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" — финальной ступени ядерных сил страны – является мощным заявлением неограниченных возможностей самодостаточной национальной оборонной промышленности… Пуск поможет вражеским силам ясно осознать, представляют ли баллистические ракеты КНДР реальную угрозу США или нет", — говорится в комментарии ЦТАК.

Агентство подчеркивает, что "США периодически проводят учения по перехвату ракет и блефуют, что они смогут перехватить межконтинентальную ракету, летящую в сторону материковой части США". "Но что если?", — спрашивает автор комментария.

"Нельзя недооценивать реальность, что вся материковая часть США находится в зоне поражения КНДР и что в руках КНДР находятся все возможности нанести сокрушающий удар", — отмечается в сообщении.

КНДР во вторник объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра. Южнокорейские эксперты считают, что если бы ракета была пущена по обычной траектории, она преодолела бы расстояние в 8000 километров. Это означает, что при пуске из южнокорейского порта Вонсан она может поразить цели на Аляске и в Сиэтле.

Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению российского оборонного ведомства, речь идет об испытании ракеты средней дальности.