На юго-западе Японии по меньшей мере один человек погиб из-за ливней

ТОКИО, 6 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Полиция обнаружила тело одного человека около разлившейся реки в городе Асакура в префектуре Фукуока, сообщила телекомпания NHK.

Город Асакура после ливней и разлива реки залит водой и грязью по середину первых этажей домов. В мутном потоке застряли машины, вода и грязь поднимается выше колес. В город вместе с водой принесло обломанные деревья, ветки, мусор.

Ранее сообщалось об одном человеке, обнаруженном без признаков жизни в месте оползня в городе Хита в префектуре Оита. В Японии констатировать смерть имеют право только врачи, полиция или пожарная служба могут лишь зафиксировать видимые признаки состояния человека.

Ситуацию на юго-западе страны назвал чрезвычайной заместитель премьер-министра Японии Таро Асо на созванном утром в четверг заседании экстренного штаба.

Поступает информация об отрезанных от сообщения населенных пунктах. Около 50 человек, попытавшихся найти спасение в школе в городе Асакура в префектуре Фукуока, оказались отрезаны от дорог и сообщений поднявшимся уровнем воды. Есть свидетельства об унесенных потом людях и машинах.

В городе Хита в префектуре Оита водой смыло железнодорожный мост. Ситуация такова, что власти пока не в состоянии оценить ущерб. Из городов и поселков, терпящих бедствие, брошенные на помощь сотрудники сил самообороны на руках выносят стариков. Дороги затоплены выше колена.

Как минимум 6 человек пропали без вести, на место брошены 7,5 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны. По данным на этот час, приказ о срочной эвакуации или рекомендация эвакуироваться получены 556 тысячами жителей обеих префектур.