МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Раненный под Вашингтоном в середине июня сенатор Стив Скализ снова помещен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения состояния, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на медиков.

В заявлении больницы MedStar Washington Hospital Center говорится, что состояние сенатора резко ухудшилось в ночь на четверг. Медики опасаются, что в рану была занесена инфекция.

Скализ стал жертвой стрельбы 14 июня в городе Александрия (штат Виргиния), когда мужчина открыл огонь из винтовки по группе конгрессменов и их помощников во время их тренировки перед традиционным бейсбольным матчем. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.