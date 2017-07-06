ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Двадцать американских штатов согласились передать властям данные своих избирателей, еще 16 изучают данный вопрос, говорится в распространенном в среду Белым домом заявлении Криса Кобача — замглавы комиссии по честности выборов, созданной президентом Дональдом Трампом.

В документе уточняется, что 28 июня комиссии направила властям штатов письмо с просьбой предоставить "доступные публично сведения по избирателям в в соответствии с местными законами".

"На данный момент 20 штатов согласились представить такую информацию, еще 16 штатов изучают, какие сведения могут быть опубликованы в рамках их законов. В целом же 36 штатов согласились участвовать в работе комиссии по обеспечению честности американской выборной системы, или рассматривают это", — говорится в сообщении.

Публикации СМИ об отказе 44 штатов предоставить сведения по избирателям Кобач назвал "липовыми новостями". По его словам, на данный момент отказы поступили только от 14 штатов и столичного округа Колумбия.

Как подчеркнул Кобач, "несмотря на искажения со стороны СМИ и на противодействие политиков в штатах, это межпартийная комиссия продолжит свою работу".

Комиссия была учреждена в мае исполнительным указом Трампа. Комиссии предстоит изучить процесс голосования на федеральных выборах. Она представит президенту оценки и рекомендации по укреплению доверия к выборам и определит, какие законы или действия кого бы то ни было приводят к снижению этого доверия.

Также предстоит выяснить, какие уязвимые места существуют в процессе и техническом обеспечении выборов, "включая регистрацию избирателей и мошенничество при голосовании", говорится в указе.

Трамп после избрания заявлял о массовых фальсификациях на президентских выборах, которые он выиграл, и обещал провести расследование, но не приводил свидетельств в подтверждение своих слов. В частности, Трамп заявил, что за его соперника Хиллари Клинтон голосовали миллионы нелегальных мигрантов, а также "мертвых душ".

Официальные лица, ответственные за проведение выборов, заявляли, что сведений о массовых нарушениях не было.