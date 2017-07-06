ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Двадцать американских штатов согласились передать властям данные своих избирателей, еще 16 изучают данный вопрос, говорится в распространенном в среду Белым домом заявлении Криса Кобача — замглавы комиссии по честности выборов, созданной президентом Дональдом Трампом.
"На данный момент 20 штатов согласились представить такую информацию, еще 16 штатов изучают, какие сведения могут быть опубликованы в рамках их законов. В целом же 36 штатов согласились участвовать в работе комиссии по обеспечению честности американской выборной системы, или рассматривают это", — говорится в сообщении.
Публикации СМИ об отказе 44 штатов предоставить сведения по избирателям Кобач назвал "липовыми новостями". По его словам, на данный момент отказы поступили только от 14 штатов и столичного округа Колумбия.
Как подчеркнул Кобач, "несмотря на искажения со стороны СМИ и на противодействие политиков в штатах, это межпартийная комиссия продолжит свою работу".
Также предстоит выяснить, какие уязвимые места существуют в процессе и техническом обеспечении выборов, "включая регистрацию избирателей и мошенничество при голосовании", говорится в указе.
Трамп после избрания заявлял о массовых фальсификациях на президентских выборах, которые он выиграл, и обещал провести расследование, но не приводил свидетельств в подтверждение своих слов. В частности, Трамп заявил, что за его соперника Хиллари Клинтон голосовали миллионы нелегальных мигрантов, а также "мертвых душ".
Официальные лица, ответственные за проведение выборов, заявляли, что сведений о массовых нарушениях не было.