ООН, 6 июл — РИА Новости. Предложение КНР и российская "дорожная карта" являются подходящей площадкой для начала работы по урегулированию вопроса КНДР, заявил зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков, выступая на заседании СБ ООН в среду.
"Предложение Пекина о "двойном замораживании" и параллельном продвижении, а также созвучная им российская "дорожная карта" Корейского урегулирования, включающая в себя поэтапное формирование в Северо-Восточной Азии механизма мира, с выходом на денуклеаризацию полуострова, являются подходящей стартовой площадкой для запуска таких обсуждений. Призываем всех включиться в работу на этой основе", — заявил Сафронков.