Сафронков: предложения России и Китая - площадка для начала работы по КНДР

ООН, 6 июл — РИА Новости. Предложение КНР и российская "дорожная карта" являются подходящей площадкой для начала работы по урегулированию вопроса КНДР, заявил зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков, выступая на заседании СБ ООН в среду.

Он отметил, что Москва и Пекин ранее предложили основу для политического урегулирования проблем Корейского полуострова.

"Предложение Пекина о "двойном замораживании" и параллельном продвижении, а также созвучная им российская "дорожная карта" Корейского урегулирования, включающая в себя поэтапное формирование в Северо-Восточной Азии механизма мира, с выходом на денуклеаризацию полуострова, являются подходящей стартовой площадкой для запуска таких обсуждений. Призываем всех включиться в работу на этой основе", — заявил Сафронков.