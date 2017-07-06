ООН, 6 июл — РИА Новости. РФ призвала все государства поддержать инициативу РФ и КНР по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

На заседании СБ ООН по КНДР Сафронков озвучил представленную ранее совместную инициативу РФ и Китая о моратории для КНДР на испытания ядерных взрывных устройств и испытания баллистических ракет, а США и Республику Корея призвал воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений.

"Призываем все государства поддержать вышеизложенную инициативу, открывающую реальный путь к урегулированию проблем Корейского полуострова".

Ранее внешнеполитические ведомства России и Китая выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова. РФ и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе.

Предполагается, что параллельно противостоящие стороны "приступают к переговорам и утверждают общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ядерную".