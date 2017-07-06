Мексика осудила нападение на венесуэльский парламент

МЕХИКО, 5 июл — РИА Новости. Правительство Мексики осудило совершенное в среду нападение на здание Национальной ассамблеи Венесуэлы, говорится в заявлении мексиканского МИД.

Ранее сообщалось, что атаку совершили сторонники действующей власти, вооруженные палками и самодельными взрывными устройствами. С утра они блокировали здание Национальной ассамблеи, а затем ворвались в него. По последним данным, в результате нападения пострадали пять депутатов и семь сотрудников парламента.

"Мексика выражает свою солидарность с членами Национальной ассамблеи, чьи полномочия должны уважаться всегда. Мексика также вновь подчеркивает свой призыв ко всем сторонам конфликта воздержаться от провокационных действий или насилия, которые углубят кризис, переживаемый страной", — значится в коммюнике.

По мнению мексиканского дипломатического ведомства, поляризация Венесуэлы должна быть прекращена, а насилие не должно превратиться в повседневный инструмент решения вопросов. "Мексика требует прекращения насилия и подчеркивает важность переговоров, которые приведут к прочному решению для венесуэльского народа", — заявил МИД Мексики.

В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в акциях протеста в стране превысило 90 человек.