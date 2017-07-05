Сафронков заявил о неприемлемости силового решения ситуации в КНДР

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия считает, что необходимо исключить возможность военных мер по решению ситуации на Корейском полуострове, заявил в своем выступлении зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков.

"Неприемлемы любые попытки ее (проблемы — ред.) силового решения. Необходимо учитывать и озабоченности КНДР угрозами своей безопасности. В настоящее время важно переломить порочную логику опасного противостояния и безотлагательно искать пути выхода на комплексное политическое урегулирования проблем Корейского полуострова", — сказал он.