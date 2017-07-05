В госдепе рассказали, что обсудят Тиллерсон и Порошенко

ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Госсекретарь Рекс Тиллерсон в рамках своего визита в Киев 9 июля обсудит с президентом Петром Порошенко "всестороннюю помощь" США в части поддержания суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента.

"В своей остановке в Киев госсекретарь надеется построить отношения с украинским правительством, с украинским народом. Первое — подтвердить украинский суверенитет и территориальную целостность. Через помощь Украине разрешить конфликт на востоке Украины через контроль ее международных границ. Это включает помощь Украине в широком спектре возможностей", — сказал представитель госдепа.

Он также добавил, что будет обсуждать продолжение реформ на Украине.

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