В Госдепе назвали дату встречи Тиллерсона и Порошенко в Киеве

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с президентом Украины Петром Порошенко 9 июля, сообщил госдепартамент США.

"Секретарь Тиллерсон нанесет официальный визит в Киев (Украина) 9 июля, где он встретится президентом Порошенко", — говорится в сообщении ведомства.

"Госсекретарь вновь подтвердит обязательства Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призовет правительство Украины продолжать выполнение реформ, которые укрепят экономический, политический и военный потенциал Украины", — отмечается в сообщении госдепа.