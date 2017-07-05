Двое из задержанных при рейде в Бельгии подозреваются в подготовке теракта

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. По меньшей мере два человека из числа задержанных властями в ходе рейда в Брюссельском регионе подозреваются в подготовке теракта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Ранее сообщалось, что операция прошла в ночь на среду в брюссельской коммуне Андерлехт, полицейские обыскали четыре квартиры и два гаража. По данным прокуратуры, были задержаны четыре человека, изъято несколько единиц огнестрельного оружия.

По информации телерадиокомпании RTBF, среди задержанных два человека из окружения "всадников-камикадзе" — группы байкеров, один из участников которой в 2016 году был приговорен к шести годам тюрьмы за участие в деятельности террористической группировки.

Дело не связано с терактами 2015 года в Париже, взрывами в Брюсселе в марте 2016 года и с терактом на центральном вокзале Брюсселя в июне 2017 года.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.