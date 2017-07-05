Арабские страны проведут следующий раунд переговоров по Катару в Манаме

КАИР, 5 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Арабские страны, объявившие бойкот Катару, договорились провести следующий раунд переговоров по этому вопросу в столице Бахрейна Манаме, говорится в заявлении, принятом по итогам заседания глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта в Каире.

"Министры договорились, что продолжат отслеживать ситуацию и проведут следующее заседание в Манаме", — говорится в документе, который зачитал глава МИД Египта Самех Шукри. Дата встречи названа не была.

Совещание глав МИД Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна по кризису вокруг Катара прошло в среду в Каире.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.