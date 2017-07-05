Встреча лидеров "нормандского формата" может состояться в Гамбурге

МИНСК, 5 июл — РИА Новости. Встреча лидеров "нормандского формата" (Франция, Германия, РФ и Украина) может состояться в скором времени в Гамбурге, заявил в среду журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи в Минске контактной группы по Донбассу.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт не подтвердил информацию о возможности встречи в "нормандском формате" на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Так он прокомментировал заявление постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова о возможной встрече в этом формате на полях G20.