Встреча лидеров "нормандского формата" может состояться в Гамбурге

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (271)

МИНСК, 5 июл — РИА Новости. Встреча лидеров "нормандского формата" (Франция, Германия, РФ и Украина) может состояться в скором времени в Гамбурге, заявил в среду журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи в Минске контактной группы по Донбассу.

"Я надеюсь, что лидеры стран "нормандского формата" найдут возможность поддержать это решение (о "хлебном перемирии" в Донбассе — ред.) в ходе предстоящих переговоров в Гамбурге", — сказал он.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт не подтвердил информацию о возможности встречи в "нормандском формате" на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Так он прокомментировал заявление постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова о возможной встрече в этом формате на полях G20.