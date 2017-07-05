Премьер Франции на встрече с депутатами ошибочно назвал себя президентом

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на встрече с депутатами оговорился, назвав себя президентом Пятой республики, передает телеканал BFMTV.
"Вы указали, что опасаетесь, что я, будучи прези… Прошу прощения, премьер-министром", — ответил Филипп, быстро поправившись.
Он также заверил парламентариев, что его правительство хорошо понимает масштаб поставленных перед ним задач.
До того, как возглавить правительство, Филипп был мэром Гавра.
Le lapsus d'Edouard Philippe à l'Assemblée nationalehttps://t.co/VHGCkqxCfy pic.twitter.com/oAQQhVcDTz— BFMTV (@BFMTV) 5 июля 2017 г.