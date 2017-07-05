Премьер Франции на встрече с депутатами ошибочно назвал себя президентом

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на встрече с депутатами оговорился, назвав себя президентом Пятой республики, передает телеканал BFMTV.

Во вторник Национальное собрание Франции положительно проголосовало по вопросу о доверии правительству Филиппа. На следующий день парламентариев пригласили на встречу с членами кабинета. Одним из первых выступил депутат, который обратил внимание на сложность задач, к разрешению которых приступила исполнительная власть.

"Вы указали, что опасаетесь, что я, будучи прези… Прошу прощения, премьер-министром", — ответил Филипп, быстро поправившись.

Он также заверил парламентариев, что его правительство хорошо понимает масштаб поставленных перед ним задач.

До того, как возглавить правительство, Филипп был мэром Гавра.