Скотланд-Ярд не комментирует данные о возможной смерти бизнесмена Щербакова

ЛОНДОН, 5 июл – РИА Новости. Скотланд-Ярд не комментирует сообщения о предполагаемой смерти российского бизнесмена Владимира Щербакова, который, по информации ряда российских СМИ, якобы покончил с собой.

"Мы не даем справок по именам людей, которые могут или не могут быть субъектами полицейского расследования", — заявили РИА Новости в среду в полиции Лондона.

Как сообщала газета "Коммерсант", бизнесмен более двух лет находился в международном розыске по делу БВА-Банка (лишен лицензии осенью 2014 года) о незаконном выводе из России более 10 миллиардов рублей.

В настоящий момент, по информации издания, следственный департамент МВД РФ решил прекратить дело "за отсутствием состава преступления". Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

В настоящее время имя Владимира Щербакова на сайте Интерпола в розыске не значится.