Колумбийские повстанцы освободили захваченного сотрудника ООН

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Повстанцы из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) освободили похищенного в мае сотрудника миссии ООН, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя информационного центра организации в колумбийской столице Боготе.

Похищение местного сотрудника Управления по наркотикам и преступности (ЮНОДК/UNODC) в южной провинции Гавиаре произошло 3 мая. Власти Колумбии обвинили в похищении одну из групп РВСК, которая отказалась сложить оружие по мирному соглашению с правительством страны, заключенному в прошлом году.

"Мы очень благодарны за решение освободить его невредимым. Его здоровье в норме", — заявил представитель центра Элена Паппер. Она назвала имя похищенного, им оказался гражданин Колумбии Арли Лопес.

В ноябре 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек. В феврале 2017 года в Колумбии началось непосредственное разоружение повстанческих сил РВСК, а в конце июня прошла официальная церемония завершения сдачи оружия повстанцами.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, до 1 августа повстанцы будут оставаться в зонах временного размещения, а затем эти районы превратятся в места переподготовки бывших бойцов РВСК для перехода к мирной жизни. Сами РВСК с 31 июля этого года превращаются в политическую партию.

Переговоры шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва. Власти Колумбии ранее заявляли, что конфликт должен был завершиться в 2016 году.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. Организация была признана США и странами Европы террористической и подозревается в связях с наркомафией. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов.