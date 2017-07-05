Колумбийские повстанцы освободили захваченного сотрудника ООН

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Повстанцы из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) освободили похищенного в мае сотрудника миссии ООН, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя информационного центра организации в колумбийской столице Боготе.
"Мы очень благодарны за решение освободить его невредимым. Его здоровье в норме", — заявил представитель центра Элена Паппер. Она назвала имя похищенного, им оказался гражданин Колумбии Арли Лопес.
В ноябре 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек. В феврале 2017 года в Колумбии началось непосредственное разоружение повстанческих сил РВСК, а в конце июня прошла официальная церемония завершения сдачи оружия повстанцами.
Переговоры шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва. Власти Колумбии ранее заявляли, что конфликт должен был завершиться в 2016 году.
РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. Организация была признана США и странами Европы террористической и подозревается в связях с наркомафией. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов.