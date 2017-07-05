Демократии в Белоруссии не меньше, чем в других странах, заявил Лукашенко

МИНСК, 5 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что демократии и прав человека в республике не меньше, чем в других европейских странах.

"В Белоруссии их не меньше, чем в других государствах Европы", — сказал Лукашенко в среду на открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске.

В этой связи он напомнил о разработанном в Белоруссии национальном плане по правам человека, к реализации которого в привлечены представители гражданского общества". "Якобы имеющее место ущемление свободы СМИ в нашей стране — это клише из арсенала прошлого. В век интернета это вообще лишено всякого смысла… тот, кто хочет знать о том, что происходит в мире, знает", — сказал президент Белоруссии.

Касаясь критики Белоруссии в вопросах проведения выборов, он предложил выработать единый перечень требований к выборному процессу, чтобы не было двойных стандартов при оценке избирательных процессов.

"Постсоветские республики обратились в ОБСЕ: давайте примем устав ОБСЕ… и, коль речь идет о выборных процессах, и они наиболее острые, вызывают сомнения в европейских государствах, давайте выработаем перечень требований к выборному процессу. И по этим требованиям будем предъявлять претензии или одобрять тот или иной выборный процесс. Но пока у нас и этого нет", — подчеркнул Лукашенко.