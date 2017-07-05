Угнавший вертолет полицейский в Венесуэле объявил о продолжении борьбы

МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости. Полицейский Оскар Перес, угнавший недавно вертолет и закидавший гранатами ряд правительственных зданий в Венесуэле, вновь появился в социальных сетях с видеообращением, пообещав продолжение борьбы с властями.

Ранее группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером Оскаром Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и ВС, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали произошедшее террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей. Президент Венесуэлы заявил, что Перес преступник и попросил у народа Венесуэлы помощи в его поимке.

"Мы снова здесь, в Каракасе, готовые продолжать твердую борьбу за освобождение нашей родины", — заявил Перес в своем обращении, размешенном на портале YouTube.

По словам Переса, первая фаза его плана завершилась успешно 27 июня, когда были атакованы здания Верховного суда и МВД, но никто не пострадал. "При этом не было побочного ущерба", – подчеркнул он. Теперь Перес заявляет, что готовится ко второй фазе своего плана.

Президента Венесуэлы Перес назвал "убийцей", а граждан призвал продолжать уличные выступления против политики властей, которые идут уже более трех месяцев. На записи Перес сидит с автоматом на фоне флага Венесуэлы.

После атаки в июне Перес был объявлен в розыск, однако властям удалось обнаружить лишь похищенный им вертолет в штате Варгас.