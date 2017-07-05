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В мире

Торга не будет: Эр-Рияд озвучил позицию в отношении Дохи

Сюжет:
Дипломатический скандал вокруг Катара (374)
17:1005.07.2017
(обновлено: 17:12 05.07.2017)
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© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкВид города Эр-Рияд. Архивное фотоВид города Эр-Рияд. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия не отказывается от диалога с Катаром, но считает, что вопросы борьбы с терроризмом не могут быть предметом торга, заявил посол королевства в России Абдулрахман Бин Ибрахим ар-Расси.

Небоскребы в столице Катара Дохе. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Скандал вокруг Катара: арабские страны получили ответ на свой ультиматум
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

"Мы не отказываемся от диалога, когда он полезный и продуктивный, но есть вопросы, которые не подлежат торгу или дискуссии — это безопасность, стабильность, борьба с терроризмом и с его криминализацией", — говорится в заявлении посла, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Посол отметил, что несмотря на кризис в отношениях с Дохой, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн по-прежнему считают Катар "частью пространства стран Персидского залива и мы не хотим ему зла".

© AP Photo / Hassan Ammar, FileВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
© AP Photo / Hassan Ammar, File
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия

"Заявления по поводу того, что требования бойкотирующих Катар стран являются невыполнимыми и неуместными — это не более, чем попытка Катара увильнуть от выполнения требований прекратить поддержку террористических организации. Способствование Катаром распространению данной идеи показывает, что он не желает выполнять требования, которые он ранее взял на себя", — подчеркнул посол королевства.

Министр иностранных дел Катара Мухаммед Аль Тани. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Катар заявил, что "не мягок" в отношении террористов
При этом он отметил, что "решение по разрыву отношений не нацелено на подрыв суверенитета Катара и лишения его самостоятельности".

Ранее четыре арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены. В минувший вторник истекли дополнительные два дня, выделенные Катару для выполнения 13 требований арабских стран.

© REUTERS / Fadi Al-AssaadВид с воздуха на дипломатическую территорию Дохи
© REUTERS / Fadi Al-Assaad
Вид с воздуха на дипломатическую территорию Дохи
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