Председатель ОБСЕ заявил о необходимости укрепления организации

МИНСК, 5 июл — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости укрепления ОБСЕ.

"В последнее время я наблюдал, что принимать решения в этой организации очень непросто. Я призываю вас оказать поддержку, и в скором времени, я надеюсь, мы будем в состоянии совместно принять общее решение. Только в условиях сильного генерального секретаря и директора БДИПЧ можно будет в полном объеме раскрыть весь потенциал ОБСЕ", — сказал Курц на официальном открытии ежегодной сессии по ОБСЕ в Минске.

"Поэтому я надеюсь, что это решение будет принято своевременно, и мы совместно построим сильную организацию. А на данном этапе очевидно, что нам крайне необходима сильная ОБСЕ", — подчеркнул действующий председатель.