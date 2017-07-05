Председатель ОБСЕ заявил о возвращении в Европу блокового мышления

МИНСК, 5 июл — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что доверие между странами снижается, а на европейский континент возвращается блоковое мышление.

"Очевидно, что доверие между государствами не выросло за последние годы, напротив, оно снизилось за последние годы, а блоковое мышление, которое известно моему поколению только из книг по истории, возвращается на наш континент", — сказал Курц, выступая на официальном открытии ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске.

Он добавил, что "конфликты в регионе ОБСЕ нарастают". "Блоковое мышление, которое должно было отойти в прошлое, возвращается на континент. Поэтому нам необходимо сделать все для восстановления диалога", — подчеркнул Курц.