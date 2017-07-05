СМИ: в Запорожье по указу Генштаба Украины задержали два авиарейса в Турцию

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Два рейса в Турцию были задержаны в среду в международном украинском аэропорту "Запорожье" по приказу Генерального штаба, сообщает сайт города "061" со ссылкой на помощника директора аэропорта Игоря Базанова.

"Пятого июля в запорожском аэропорту на несколько часов были задержаны два рейса в Турцию: один — в Стамбул, другой — в Анталью… Воздушное пространство на несколько часов было перекрыто военными по приказу Генштаба", — говорится в сообщении.

По данным издания, на данный момент воздушное пространство уже открыто, самолеты улетели. Причины, по которым воздушное пространство было перекрыто, не сообщаются.