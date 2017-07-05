Бывший посол России рассказал, почему США не уберут войска из Германии

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Несмотря на все разногласия по вопросам финансирования НАТО, США не уберут войска из Германии, даже если она откажется увеличивать военные расходы, считает экс-посол СССР и России в ФРГ Владислав Терехов.

"США потребовали увеличения военных расходов от Германии, и шум вокруг этого поднялся. Для ФРГ должно быть ясно, что, несмотря на все угрозы со стороны США, если вы не будете платить, то и защищать вас нечего, это пустые рассуждения. Потому что США твердо уверены в том, что они должны присутствовать в Европе в любых обстоятельствах", — заявил Терехов на заседании Зиновьевского клуба в МИА "Россия сегодня".

Он напомнил, что еще в конце 1980-х годов во время процесса объединения Германии, "американцы ясно давали понять (федеральному канцлеру ФРГ) Гельмуту Колю на встречах с (президентом США) Джорджем Бушем-старшим в начале этого процесса, что русские должны уйти из Германии и Польши, а американцы останутся, останется не только армия, но и "ядерный зонтик", потому что без "зонтика" они не могут находиться за пределами своей территории".

"Так что при всех угрозах это дело пустое. Конечно, американцы не уйдут никуда, не имеют обыкновения уходить с чужих территорий", — резюмировал экс-посол.

В марте этого года американские СМИ со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщили, что президент США Дональд Трамп вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель счет, предположительно, на сумму порядка 375 миллиардов долларов, которые Германия "задолжала" НАТО за оборону. Счет был передан во время закрытых переговоров в Вашингтоне и, по словам одного из министров Германии, является "вопиющим". Власти США в качестве отправного пункта взяли 2002 год, с которого оборонные расходы ФРГ находились ниже установленной планки в 2% от ВВП.

Ранее Трамп, выступая перед конгрессом, заявил о поддержке Североатлантического альянса и потребовал от стран альянса выполнять обязательства. О том, что Германия задолжала США и НАТО огромные суммы за обеспечение безопасности страны, Трамп написал 18 марта на своей странице в сети микроблогов Twitter на следующий день после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Вашингтоне.

Кроме того, по данным СМИ, Трамп поручил своим сотрудникам провести подобные подсчеты в отношении других стран НАТО, которые не справляются с обязательствами перед НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП.