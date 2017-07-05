Глава МИД Катара заявил, что страна готова вести диалог с соседями

ЛОНДОН, 5 июл — РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что его страна готова разрешить разногласия с соседями через диалог.

"В ближневосточном регионе есть серьезные проблемы, и молчание Катара их не решит. Наш ответ — не блокады и ультиматумы, а диалог и решение. Мы в Катаре всегда открыты и к тому и к другому и приветствуем любые серьезные усилия по урегулированию наших расхождений с нашими соседями", — заявил министр, выступая в среду с докладом в Королевском институте международных отношений (Chatham House/Четем хаус) в Лондоне.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

В среду утром стало известно, что четыре страны получили ответ Катара на выдвинутые ранее требования.

В настоящее время в Каире проходит совещание глав МИД Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна по кризису вокруг Катара. Как ожидается, по итогам совещания состоится пресс-конференция, на которой главы внешнеполитических ведомств четырех стран объявят о дальнейших шагах по "катарскому досье".